Olimpiadi invernali: al Cio le candidature di Torino e Milano ma con un "sistema Italia"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Quello che non ha fatto la sindaca Virginia Raggi, tenta di fare la sua omologa di Torino Chiara Appendino con la richiesta di candidatura alle olimpiadi invernali 2026. Le Olimpiadi sono un’opportunità se ben gestire e lo ha dimostrato la Corea del Sud con il successo di PyeongChang. Ora con una lettera inviata al Cio, il Coni non solo ha indicato la candidatura di Torino ma ha inserito anche Milano che ne aveva fatto richiesta. Dunque, le candidatura saranno due, location diverse per discipline diverse per ottimizzare impianti già esistenti e per creare un sistema di gestione allargato a due regioni che potranno soddisfare i flussi turistico-sportivi.

Il Coni “ha manifestato questo intendimento”, informando di “voler proseguire nella fase di dialogo già avviata nei mesi scorsi in seguito all’invito del Cio ricevuto il 29 settembre 2017”, ma allo stesso tempo percorre una nuova strada improntata ad un più virtuoso “Sistema Italia”. - (PRIMAPRESS)