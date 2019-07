Nuoto: Paltrinieri e Sanzullo nessun podio ai mondiali in Corea ma si qualificano per le Olimpiadi di Tokio 2020

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non salgono sul podio dei mondiali di nuoto nella 10 chilometri in acque libere che si stanno disputando a Gwangju, in Corea del Sud ma per Gregorio Paltrinieri (cha chiuso al sesto posto) e Mario Sanzullo (nono), c’è comunque il piazzamento che gli dà il pass per la qualificazione qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. - (PRIMAPRESS)