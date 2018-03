Nuoto: assoluti di Riccione, giovani atleti campani in evidenza

(PRIMAPRESS) - RICCIONE - Un successo tira l’altro per l’ASD Campania Sport, piscina comunale di Siano (SA) che chiude la settimana dei Campionati Italiani di Nuoto di Riccione Criteria Nazionali Giovanili Kinder­­­+Sport con un bottino di tutto rispetto.



Chiara della Corte ha chiuso al terzo posto la finale dei 200 mx nella prima giornata della tappa inaugurale dei campionati italiani di nuoto, in programma a Riccione dal 23 al 28 marzo. La giovane atleta 2005 allenata dal tecnico Amedeo Paduano e tesserata per ASD Campania sport piscina comunale di Siano ha fatto registrare il crono di 2.22.80, migliorando di 6 secondi il 2.28.99 nuotato alle precedenti selezioni regionali, tempo di accesso alla gara nazionale di Riccione; Davanti a lei solo due atlete che hanno nuotato solo 1 secondo in meno. Chiara è partita in terza serie e ha staccato di gran lunga le altre atlete che hanno gareggiato nelle altre corsie. Ottime per lei anche le prestazioni del 50 (27.21) e del 100 stile (59.82) classificatasi in entrambe le distanze al settimo posto nazionale, sfiorando poi un secondo podio nella gara dei 200 stile libero piazzandosi al quarto posto per pochi decimi.Esilarante la prestazione durante la stessa manifestazione per Gerardo Esposito, classe 2000 nella gara dei 100 stile che ha nuotato con un tempo di 51 e 15 scalando di 21 posizioni la classifica nazionale e Nuotando il suo migliore di stagione. - (PRIMAPRESS)