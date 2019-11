Novak Djokovic straccia l'azzurro Matteo Berrettini nell'ATP Finals di Londra

(PRIMAPRESS) - LONDRA - E’ bastata poco più di un’ora a Novak Djokovic per mettere ko Matteo Berrettini alle Atp Finals di Londra.Dal primo set Djokovic non ha concesso nulla all’italiano mentre Berrettini scarica il dritto in rete e scivola indietro di un break sul 4-2. Arrivano poi tre set point per il serbo che conquista il primo parziale grazie a un altro dritto dell’azzurro che non sorpassa il nastro. Finisce 6-2 per Djokovic grazie a quattro game di fila portati a casa dal serbo. Berrettini cerca di scuotersi in avvio di secondo set con due grandissimi punti, ottenuti però dopo una serie di colpi al limite, unico modo per provare a sfiancare Djokovic.

Ma la risposta del serbo sembra programmata. Djokovic infine chiude la questione sul 6-1. - (PRIMAPRESS)