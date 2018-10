Nations League: gli azzurri battono la Polonia (0-1) e già si pensa al Portogallo

(PRIMAPRESS) - CHORZOW (POLONIA) - Il sorriso torna sui volti della nazionale italiana che sta ritrovando pian piano il suo passo. Con una risultato di misura ma con un buon gioco in campo l’undici azzurro elimina i polacchi (0-1), un risultato che consente agli azzurri di evitare la retrocessione in Nations League e di giocarsi con il Portogallo (il 17 novembre) la chance di arrivare prima del suo girone. L'Italia gioca bene e colleziona occasioni ma la porta della Polonia sembra inviolabile con le due traverse, prima di Jorginho poi di Insigne e una rete annullata per fuorigioco. Il gol arriva nel recupero con Cristiano Biraghi, al suo primo goal in maglia azzurra. Incontenibile la gioia in campo e in panchina. - (PRIMAPRESS)