Napoli: furia De Laurentiis, «Basta non se ne può più»

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - "Basta non se ne può più. Siamo stanchi di essere involontari sostenitori della classe arbitrale. Questi signori venissero in campo a parlare con noi. Questo è il più bel gioco del mondo che state cercando di avvelenare. Ne abbiamo le tasche piene". E' davvero su tutte le furie il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e ai microfoni di Sky commenta così l'arbitraggio di Giacomelli di Napoli-Atalanta. "Chiedo chiarezza e rispetto, a Nicchi e Rizzoli dico metteteci la faccia, ne abbiamo le tasche piene". Poi il presidente del Napoli si è presentato in sala stampa ed ha continuato: "Ci hanno rotto le scatole perché non mettono in chiarezza le cose. Se non c'è il rigore vai a vedere il Var, siamo 80 milioni di napoletani nel mondo, vallo a vedere". - (PRIMAPRESS)