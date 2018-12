Napoli ed Inter escono di scena dalla Champions League mentre resta la Juventus in prima fascia

(PRIMAPRESS) - ROMA - In molti ci avevano sperato che Inter e Napoli potessero proseguire nell’impresa di una finale in Champion League ma così non è stato. Il pareggio dell'Inter col Psv e la sconfitta del Napoli sul campo del Liverpool non solo condannano azzurri e nerazzurri alla retrocessione in Europa League, ma rischiano anche di complicare non poco il cammino della Juventus verso la finale di Madrid e mettono i brividi ai bianconeri in vista del sorteggio che si svolgerà lunedì 17 dicembre a Nyon.

Il fatto è che la Juve non è ancora certa di chiudere al primo posto il girone H, ma se farà il proprio dovere sul campo dello Young Boys, arriverà al sorteggio per gli ottavi in prima fascia e sfiderà una delle seconde classificate.

Vale la pena ricordare che negli ottavi non possono sfidarsi squadre dello stesso paese e quindi se Inter e Napoli si fossero qualificate come seconde, la squadra di Allegri (che eviterà la Roma) avrebbe ragionevolmente potuto sperare in un sorteggio molto benevolo, mentre alla luce dei risultati di martedì i bianconeri rischiano di affrontare squadre assolutamente temibili come Tottenham, Liverpool e Atletico Madrid, che pareggiando col Brugge ha chiuso secondo alle spalle del Dortmund.

Al momento infatti sono già 15 le squadre qualificate agli ottavi di finale di Champions League, in bilico c'è solo il gruppo F, dove lo Shakhtar insidia il secondo posto del Lione, che però potrebbe anche arrivare primo superando il Manchester City (e inguaiando ancor di più la Juve). Un altro brivido per i bianconei arriva da Amsterdam, dove se l'Ajax batte il Bayern Monaco chiude prima e spedisce i bavaresi al secondo posto.

Le squadre in prima fascia saranno: Borussia Dortmund, Barcellona, Psg, Porto, Real Madrid, Bayern o Ajax, Manchester City o Lione e Juventus o Manchester United.

Mentre le squadre in seconda fascia saranno: Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke 04, Roma, Bayern o Ajax, Manchester City o Lione/Shakhtar e Juventus o Manchester United. - (PRIMAPRESS)