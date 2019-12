Napoli-Bologna: i tifosi partenopei accompagnano la squadra al San Paolo in corteo/VIDEO

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - E' stata una sorpresa per tutti, calciatori e allenatore del Napoli inclusi. All'imbocco di via Claudio a neanche 400 metri dall'ingresso dello stadio San Paolo, il bus del Napoli si è ritrovato davanti un centinaio di ultras con decine di bandiere che sventolavano. Un insolito e aggiuntivo supporto dei tifosi alla squadra prima del match di serie A contro il Bologna. Il corteo ha sfilato fino all'imbocco della discesa verso gli spogliatoi dello stadio partenopeo. In questo modo la sqaudra ha potuto sentire il calore del tifo che mancava da un po' di tempo, anche a seguito del fatidico ammutinamento di qualche settimana fa dopo Napoli-Salisburgo di Champions. - (PRIMAPRESS)