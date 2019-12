Napoli: Ancelotti “io voglio restare ora tocca al presidente decidere”

Carlo Ancelotti in conferenza stampa dopo Napoli-Genk

"Io non devo decidere nulla per me sarò anche sabato in panchina è il presidente che domani deve fare le sue valutazioni e decidere". Queste le parole in conferenza stampa di un soddisfatto Carlo Ancelotti dopo il 4-0 al Genk del suo Napoli e la qualificazione agli ottavi di finale. "La squadra ha dato una risposta positiva - aggiunge Ancelotti - anche se ancora non gioca in modo sciolto, ma la prestazione è positiva. Bene tutti ma soprattutto Milik che ha dimostrato di essere un giocatore molto importante per questa squadra".