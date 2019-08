Moto Gp: vince Rins di una spanna su Marquez e Vinales terzo. Rossi al quarto posto

(PRIMAPRESS) - SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) - Marquez beffato sul traguardo anche in Inghilterra. Vince Rins per una spanna dopo uno splendido sorpasso all'ultima curva. Terzo Vinales, quarto Valentino Rossi. Marquez comunque allunga in vetta portandosi a +78 su Dovizioso, costretto al ritiro dopo un pauroso incidente. Il pilota della Ducati ha subito una perdita temporanea di memoria ma ora sta bene. E stato portato a Coventry in elicottero per una tac all'anca destra dolorante. - (PRIMAPRESS)