Moto Gp: ottavo titolo iridato per Marc Marquez (Honda) conquistato con la vittoria in Thailandia e un duello con Quartararo

(PRIMAPRESS) - TAILANDIA - Marc Marquez e la sua Honda si confermano i vincitori del MotoGp 2019. Lo spagnolo vincendo in Thailandia ha conquistato l'ottavo titolo iridato in carriera, 6 dei quali nella classe regina (2013,2014,2016,2017,2018 e 2019),quando mancano ben quattro gare alla fine del Mondiale. Alle sue spalle il francese Quartararo, che era partito in pole, e il connazionale Vinales.Solo quarto Andrea Dovizioso, che resta secondo in classifica a - 110dal leader. Gara vissuta sul duello Quartararo-Marquez che si risolve all'ultimo giro, con lo spagnolo che passa in testa e vince. - (PRIMAPRESS)