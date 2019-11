Moto Gp: Maverik Vinales vince sul circuito della Malesia davanti a Marquez e Dovizioso

(PRIMAPRESS) - MALESIA - E’ Maverick Vinales suYamaha ad aggiudicarsi il Gp della Malesia, la penultima gara del Mondiale. Lo spagnolo, al suo 5° successo in MotoGp ed il 2° stagionale, precede l'iridato Marquez mentre al terzo posto si è piazzato Dovizioso,davanti a Rossi, Morbidelli e Petrucci. Al via Quartararo, partito in pole,viene passato da Morbidelli.Al 2° giro va in fuga Vinales, seguito da Marquez, autore di una strepitosa rimonta (in griglia era 11°). Alle spalle dell'iridato "battaglia" tra Dovizioso, Rossi e Rins per il terzo gradino del podio che ha premiato il pilota della Ducati. - (PRIMAPRESS)