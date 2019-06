Mondiali calcio femminile: la nazionale cede al Brasile (0-1) ma si qualifica per miglior differenza reti

(PRIMAPRESS) - VALENCIENNES - Anche se l’Italia del calcio femminile è uscita sconfitta con le brasiliane per un goal su rigore di Marta, le ragazze di Milena Bertolini grazie alla migliore differenza reti rispetto alle alle carioca e all'Australia chiudono in testa al gruppo C e quindi con le qualificazioni in tasca. Martedì prossimo affronteranno una squadra ripescata per un posto tra le migliori otto. con la qualificazione già in tasca, ottiene anche il primo posto nel girone. Agli ottavi le azzurre affronteranno martedì prossimo a Montpellier una ripescata, molto probabilmente una tra Nigeria e Cina. - (PRIMAPRESS)