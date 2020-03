Misure restrittive eventi sportivi: Pella (ANCI) "Direzione univoca e assistere i comuni"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sulle misure restrittive, adottate nelle competizioni sportive con grande richiamo di pubblico per l’emergenza da coronavirus, anche l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani si è espressa n termini favorevoli: “Dobbiamo rispettare la direzione univoca, a tutti i livelli, dai grandi eventi all'infrastruttura sportiva dei nostri Comuni, dettata dal Governo in accordo con il Presidente del CONI Malagò” ha sottolineato il vicepresidente vicario, Roberto Pella. “Dobbiamo fare in modo - ha continuato Pella - che i sindaci e le società sportive dei nostri territori non siano lasciati soli a declinare nella quotidianità tali indicazioni, fonti di pressione e di rischi di disomogeneità di applicazione”. - (PRIMAPRESS)