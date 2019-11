Milano-Cortina 2026: sarà l'ex Ad di Tre, Vincenzo Novari il Ceo del Comitato organizzatore

(PRIMAPRESS) - ROMA - Vincenzo Novari sarà il Ceo del comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La decisione, presa all'unanimità, è arrivata durante la riunione presso gli uffici del ministero per le Politiche giovanili e lo Sport, a cui hanno partecipato tra gli altri il ministro Vincenzo Spadafora, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, i governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, i sindaci di Milano e Cortina, Beppe Sala e Gian Pietro Ghedina. Novari, nato a Genova nel 1959, laureato in Economia aziendale ed ex amministratore delegato di 3 Italia, ha battuto gli altri due candidati al ruolo di manager per i Giochi invernali, Tom Mockridge e Alberto Baldan. Novari è stato amministratore delegato di 3 Italia dal 2001 al 2016, fino alla fusione con Wind. - (PRIMAPRESS)