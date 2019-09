Mauro Icardi lascia l’Inter e vola a Parigi per firmare con il Paris St. Germain

(PRIMAPRESS) - MILANO - La notizia a Wanda Nara, manager e compagna di Icardi è arrivata ieri sera mentre era nello studio di Tiki Taka. Mauro Icardi lascerà l’Inter e approderà al club francese del Paris St. Germain. Il si del PSG è arrivato oggi nell'ultimo giorno di calciomercato, dopo una trattativa estenuante con l'attaccante argentino, tenuto fuori dal progetto tecnico di Conte e costretto a cercarsi un'altra squadra, è arrivata ad una svolta: per Icardi al Psg ci siamo. La soluzione è stata trovata, e tutto questo arriva dopo che Icardi si è convinto ad accettare il prestito per un anno in Francia dopo che in settimana aveva fatto causa all'Inter chiedendo 1,5 milioni di euro di danni e il reintegro in squadra. - (PRIMAPRESS)