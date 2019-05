Maurizio Sarri porta il Chelsea a conquistare la terza coppa europea

(PRIMAPRESS) - BAKU AZERBAIJAN) - Nella capitale bagnata dal Mar Caspio, gli inglesi del Chelsea incassano la terza coppa europea con un tecnico italiano in panchina. Un singolare trend azzurro, avviato nel 1998 da Vialli nei panni di allenatore-giocatore in Coppa delle Coppe, proseguito poi nel 2012 da Di Matteo in una storica e clamorosa Champions dopo essere salito in corsa e concluso proprio da Maurizio Sarri nel 2019, l'unico dei tre ad aver iniziato e finito la stagione alla guida del club. - (PRIMAPRESS)