Mateusz Kunsznierewicz e Bruno Prada vincono Il mondiale Star di Porto Cervo

(PRIMAPRESS) - PORTO CERVO - La 91ma edizione del Campionato Mondiale Star che si è conclusa in Sardegna, é stata vinta da Mateusz Kusznierewicz e Bruno Prada seguiti da Augie Diaz con Henry Boening secondi mentre Eivind Melleby e Joshua Revkin si sono piazzati al terzo posto. L'evento in calendario dal 17 giugno, ha visto i 63 team provenienti da 20 nazionalità completare le 6 prove previste per rendere valido il Mondiale, organizzato dallo YCCS in collaborazione con l'International Star Class Yacht Racing Association (ISCYRA) e il supporto del Main Partner Audi e dei Technical Partner Quantum Sails e Garmin Marine. - (PRIMAPRESS)