Lungo weekend di sport con F1, Volley e Basket. E in Francia il Grand Prix di pattinaggio artistico

ROMA - Nel lungo weekend per il ponte del 1° novembre si apre la giornata degli appuntamenti sportivi. Si inizia con i motori con le prove libere per MotoGP e F1 impegnate rispettivamente con il GP di Malesia e GP degli USA. Spazio, poi, alle semifinali della Supercoppa Italiana di volley maschile, riflettori puntati sull'Olimpia Milano impegnata nell'Eurolega di basket e prosegue il Masters 1000 di Parigi Bercy per quanto riguarda il tennis. In Francia, invece, c'è l'appuntamento con il Grand Prix di pattinaggio artistico.