Lo sport solidale di Msp scende in vasca per una maratona di nuoto al G Sport Village di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lo sport scende in vasca per la ricerca il prossimo 23 e 24 dicembre al G Sport Village che organizza, in collaborazione con MSP Roma, una lunga maratona di nuoto. Con l’impianto che resterà aperto dalle 12 del 23 dicembre alle 12 del 24 dicembre, si disputerà una staffetta che vede protagonisti atleti, dirigenti, famiglie ed amici appassionati di nuoto.

Il ricavato dell’intera manifestazione sarà devoluto alla Fondazione AIRC per la Ricerca contro il Cancro. Da oltre 50 anni, infatti, AIRC è in prima fila nel sostenere il mondo della ricerca insieme agli oltre 20.000 volontari di tutta Italia. Appuntamento quindi al G Sport Village (Via R.Nasini 14) per nuotare tutti insieme a sostegno della ricerca.

“Sono entusiasta della risposta che stiamo avendo per questa iniziativa. Come Ente di Promozione Sportiva abbiamo il dovere infatti di pensare anche a questi eventi di sensibilizzazione delle tematiche legate al sociale”, il commento del Presidente MSP Roma Claudio Briganti.

Dopo questa manifestazione, il Settore Nuoto MSP Roma ripartirà di slancio nel 2020, con la gara del 19 gennaio presso il Mandingo Sporting Club (Via delle Robinie 69). Il 2° Trofeo Intercentri coinvolgerà le seguenti Categorie: Pulcini (2013-2015), Giovanissimi (2011-2012), Esordienti (2009-2010) e Ragazzi (2006-2008). - (PRIMAPRESS)