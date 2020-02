La stagione d’oro dello sci femminile con la doppietta azzurra nel SuperG di Brignone e Goggia

(PRIMAPRESS) - SOCHI - Nuova doppietta per le azzurre nel superG della Coppa del Mondo a Sochi. Successo di Federica Brignone davanti a Sofia Goggia. In pratica si è ripetuto a posizioni invertite l'ordine di arrivo di Saint Moritz. A completare il podio la svizzera Joana Haehlen. La 29enne valdostana, con un recupero eccezionale dopo un errore, centra così il 14° successo in carriera (4° stagionale) e consolida il secondo posto nella classifica di CdM,dietro alla statunitense Shiffrin,assente alla gara russa. - (PRIMAPRESS)