La Roma parte lenta ma poi assesta tre gol alla Spal (3-1)

ROMA - Un match che si era aperto con un brivido per la Roma contro la Spal all'Olimpico. Ma poi per i giallorossi arriva la vittoria per 3-1. La Spal passa in vantaggio al 44': ingenuità di Kolarov in area, che stende Cionek e regala un rigore realizzato da Petagna. Al 53' la squadra di Fonseca pareggia con un tiro-cross di Pellegrini deviato da Tomovic. I giallorossi ribaltano il risultato al 66' con un rigore messo a segno da Perotti (fallo di Vicari su Dzeko). Mkhitaryan chiude il match con il gol all'83. La Roma ritrova la vittoria dopo due pareggi consecutivi tra campionato ed Europa League, terza sconfitta consecutiva in Serie A per gli uomini di Semplici.