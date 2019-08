La rivoluzione di genere nel calcio maschile di Stephanie Frappart, primo arbitro donna in una Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea

(PRIMAPRESS) - ISTANBUL - Non sembra affatto preoccupata di avere non solo gli occhi del mondo calcistico addosso ma di tutto il pianeta per la rivoluzione di genere che irrompe nel calcio. Stéphanie Frappart è la grande novità della Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea, questa sera alla Vodafone Arena di Istanbul scriverà la storia diventando il primo arbitro donna a fischiare in una finale Uefa. Un esordio che rappresenta un altro passo verso la valorizzazione delle donne nel calcio, una gratificazione che la 36enne Val-d'Oise, con un master in STAPS (il nostro Scienze Motorie), si è meritata sul campo, con applicazione e duro lavoro. E con un'esperienza che l'ha portata ad arbitrare la finale dell'ultima Coppa del Mondo femminile tra Stati Unitie Olanda, lo scorso 7 luglio, vinta da Rapinoe e compagne. - (PRIMAPRESS)