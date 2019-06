La nuova sfida degli 8000 per Marco Confortola in Pakistan con la scalata della "montagna lucente" del Gasherbrum II

(PRIMAPRESS) - SONDRIO - Marco Confortola, lo sci-alpinista e scalatore che si è conquistato l’appellativo di “cacciatore di ottomila” per aver scalato le più alte montagne al mondo, il prossimo 6 giugno riparte per una nuova spedizione. Questa volta l’obiettivo è il Pakistan per scalare il Gasherbrum II e tentare, così, il suo undicesimo ottomila.

Noto anche come K4, questa vetta che è la tredicesima montagna più alta della terra con i suoi 8.035 mt. è situata nella catena montuosa del Karakorum , nell'Himalaya .

L’avvicinamento, come spiega lo stesso Confortola, si svolgerà dal villaggio di Askole lungo il

Ghiacciaio Baltoro con viste incredibili sulle torri di Trango , del K2 .

Il G2, come lo chiamano brevemente gli scalatori, in lingua Baltì e la “Montagna Lucente”. La via scelta, al momento, è la “ Banana Ridge nel versante Sud ma sarà solo una valutazione dello scalatore italiano e del team a stabilire la scelta di avvicinamento e la strategia di approccio anche in base alle condizioni meteo.

In questa nuova sfida, Marco Confortola farà parte di una spedizione Extraeuropea di cui faranno parte Denis Urubko, Josè Maria Pipi Cardell ed il capo spedizione polacco Magrel Boguslaw.

Per Confortola il G2 è un’esperienza nuova che lo riporta in Pakistan dopo il disastro del K2 nel 2008 e che oggi l’alpinista di Valfurva si è messo alle spalle.

La spedizione potrà essere seguita sui canali social dello scalatore: Facebook e Instagram. - (PRIMAPRESS)