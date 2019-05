La Juventus arriva all'Olimpico con lo scudetto in tasca nel posticipo della 36ma giornata del campionato

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Juventus sarà allo Stadio Olimpico per il match con la Roma nel posticipo domenicale della giornata numero 36 del campionato di Serie A. I bianconeri hanno già vinto il campionato, presentano la migliore difesa del torneo con 25 reti al passivo e sono reduci da due pareggi consecutivi, contro Inter e Torino. I giallorossi, invece, vengono dal pareggio sul campo del Genoa, hanno vinto le ultime due partite casalinghe senza prendere gol e cercano il successo per la corsa alla Champions League.

Nella Juve dovrebbe scendere in campo Paulo Dybala, in attacco con Cuadrado e Cristiano Ronaldo e dovranno fare a meno dello squalificato Bernardeschi. Allegri potrebbe schierare la formazione bianconera con il modulo 4-3-3 e con il centrocampo composto da Emre Can, Pjanic e Matuidi. Ranieri sembra intenzionato a puntare sul modulo 4-2-3-1 con Dzeko unica punta e con il trio Kluivert-Pellegrini-El Shaarawy in supporto sulla trequarti. In mediana, ci dovrebbero essere Cristante e De Rossi. - (PRIMAPRESS)