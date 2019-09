L’Italia batte la Grecia in 4 set nella seconda giornata degli europei di volley

(PRIMAPRESS) - MONTPELLIER (FRANCIA) - L’Italia batte la Grecia nella seconda giornata degli Europei di volley maschile 2019. Non è stata proprio una passeggiata perché i greci sono apparsi fortemente determinati a non cedere il passo. Così sul rettangolo di gioco di Montpellier gli azzurri si sono trovati più difficoltà del previsto mollando anche un set agli avversari. Poi in quattro set riescono a portare a casa i tre punti (17-25, 25-23, 25-19, 25-18). L’uomo di punta è stato Osmany Juantorena che con i suoi 21 punti realizzati e la carica trasferita ai compagni, ha fatto la differenza. - (PRIMAPRESS)