L’ex calciatore Maurizio Ganz e l’assessore regionale della Liguria, Sonia Viale allo start della terza tappa del Motor Trail ACES 2019

Sonia Viale alla terza tappa del Grand Trail Aces

(PRIMAPRESS) - VALLEBONA (IMPERIA) – Il Vice Presidente della Regione Liguria Sonia Viale e Maurizio Ganz, l’ex calciatore di Inter e Milan, oggi testimonial del progetto Allenarsi per il futuro promosso da Bosch e Randstad, hanno dato il via alla terza tappa del Grand Motor Trail organizzato dall’Associazione delle Capitali Europee dello Sport che aveva premiato la community dei comuni dell’Arco del Benessere(IM).

A raggiungere i comuni liguri è stata l’auto “tedofora” la Catheram Super Seven, automobile storica degli anni ’50, che ha già percorso circa 800 chilometri dalla sua partenza da Oristano e Chianciano Terme per raggiungere Vallebona nella giornata di ieri con i veicoli di supporto del partner Swarovski Optik e delle car supplire di Hertz.

Il programma della giornata odierna ha visto l’incontro degli studenti della comunità dei Comuni dell’Arco del Benessere con l’ex calciatore Maurizio Ganz e della successiva conferenza stampa al comune di Dolceacqua,

“Lo sport come palestre a cielo aperto è l’obiettivo strategico perseguito dalla nostra comunità - ha spiegato Fulvio Gazzola, sindaco di Dolceacqua -per creare premesse forti anche in ottica turistica”.

“Questa visione dello sport ha contribuito a far assegnare alla comunità dell’Arco del Benessere, il riconoscimento di Capitale Europea dello Sport - ha detto il presidente Aces, Francesco Luppattelli. Sonia Viale, nel suo ruolo di assessore alle politiche sociali, ha posto l’accento sulle ricadute che lo sport produce sul benessere diffuso sul territorio : “ il lavoro di rete che è stato fatto dai sindaci di tutta questa zona ha superato i campanili, pur nel rispetto dei loro privilegi e diritti ma consapevoli delle maggiori opportunità prodotte dalla cooperazione”.

Domani le vetture del Grand Motor Trail ACES 2019 riprenderanno la strada verso Vercelli dove l’8 aprile prossimo si terrà la quarta tappa in cui è previsto l’incontro tra l’ex ciclista Claudio Chiappucci e le scuole della della città piemontesi. - (PRIMAPRESS)