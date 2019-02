L'euforia della Roma contagia la capitale dopo la vittoria sul Porto (2-1) agli ottavi di Champions

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si respira un clima di cauta euforia nella capitale dopo la vittoria della Roma sul Porto per 2 a 1 che la fa avanzare negli ottavi di finale della Champions.

Nicolò Zaniolo con una doppietta al 70mo e al 76mo mette al sicuro il risultato nonostante il gol di Adrian Lopez Alvarez (79'). Il successo è meritato, come riconosciuto dal pubblico dell'Olimpico che ha approvato la prestazione dei giallorossi. Il punteggio, però, non rispecchia quanto creato davanti a Casillas e il prossimo 6 marzo la gara di ritorno sarà di conseguenza complicata. Protagonista della serata è stato Zaniolo: doppietta d'autore, primi gol in questa competizione in stagione (contando i 3 in serie A), davanti al ct azzurro Mancini e al ds bianconero Paratici. Straordinario Dzeko: palo nel 1° tempo, assist per il compagno nella ripresa e ancora palo nell'azione del bis di Zaniolo.