L'azzurra Dorotea Wierer vince lo sprint di Biathlon in Austria e si posiziona al comando della classifica di Coppa del Mondo

(PRIMAPRESS) - HOCHFILZEN (AUSTRIA) - Dorothea Wierer ha vinto la sprint di Hochfilzen (21:26.5), l’azzurra ha commesso un errore a terra ma poi con lo zero rapido in piedi ha messo in tasca il secondo successo stagionale. L’altoatesina allunga in testa alla classifica della Coppa del Mondo. Alle sue spalle la norvegese Tandrevold e la russa Mironova staccate di 5.9 e 18.3 secondi. Quarta la slovacca Fialkova, quinta la svedese Oeberg, settima la norvegese Roeiseland, ottava la norvegese Eckhoff, decima la francese Bescond, 13esima la finlandese Makarainen.

Per Dorothea si tratta della seconda vittoria stagionale, nona in carriera, confermandosi al comando della classifica generale di Coppa del Mondo (43 punti di vantaggio su Tandrevold e 44 su Roieseland) in attesa della 10 km inseguimento in programma domenica, mentre domani grande attesa per la staffetta. - (PRIMAPRESS)