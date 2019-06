L’addio di Francesco Totti alla Roma: “Lascio perchè non sono mai stato coinvolto in un progetto tecnico”

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Non sono mai stato coinvolto in un progetto tecnico pur conoscendo la mia voglia di dare tanto a questa società”. È questo in sintesi l’addio alla Roma calcio come dirigente di Francesco Totti. “Ai tifosi della Roma devo molto e chiedo che essi continuino ad amarla. Per quanto mi riguarda prenderò altre strade ma il mio cuore resta con la storia di questa grande squadra”. Anche se ben celata, c’è molta tristezza nelle parole di Totti alla conferenza nel salone d’onore del CONI. - (PRIMAPRESS)