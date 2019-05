L’addio commosso di Massimiliano Allegri alla Juventus dopo cinque anni di successi

(PRIMAPRESS) - TORINO - La conferenza stampa dell’addio di Massimiliano Allegri alla Juventus con il presidente Andrea Agnelli è stata interrotta più volte da attimi di commozione.

Un rapporto durato cinque anni con altrettanti scudetti vinti: “Se uno vince ci sarà un motivo" - e la frase che tutti aspettavano sul momento in cui ha capito che non sarebbe più stato alla guida dei campioni d'Italia: "Abbiamo parlato, espresso i nostri pensieri, su quello che era il futuro e il bene della Juventus. Dopo la società ha fatto le sue valutazioni e ha ritenuto opportuno che l'allenatore non fossi più io".

Andrea Agnelli di rimando ma senza entrare in polemica, definisce gli anni trascorsi insieme come straordinari. - (PRIMAPRESS)