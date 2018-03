Ippica: Piazza di Siena nuovo look per l'ovale di Villa Borghese a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sempre più internazionale e sempre più in cerca di un pubblico trasversale offrendo un mix di sport e cultura. E’ questo il nuovo mood dell’ 86° Concorso Ippico di Piazza di Siena a Roma che si disputerà dal 24 al 27 maggio prossimo.

Ma si tratta anche di un ritorno alle origini - come ha spiegato il presidente della Fise, Marco Di Paola - perché il campo di gara non sarà più in sabbia ma in erba: “una riqualificazione, questa che andrà nella direzione di offrire uno scenario di alto livello ad uno dei concorsi apprezzato nel mondo per la sua location di Villa Borghese”. Una riqualificazione voluta da parte di CONI e FISE per fare dell’ovale di Villa Borghese qualcosa che sia anche patrimonio della città. “Non siamo i concessionari dell’area - hanno voluto precisare gli organizzatori - ma gestori temporanei della riqualificazione. Gli interventi alla pista hanno richiesto la messa in opera di 770 rotoli di tappeto erboso pensato specificamente per attecchire sul terreno sottostante. Nel progetto di restyling anche la sistemazione e riapertura del galoppatoio che consentirà al pubblico di avvicinarsi di più ai box dei cavalli e percepire meglio l’atmosfera del concorso.Piazza di Siena, dunque, torna ad essere come è stata concepita alla fine del '700 dal principe Marcantonio IV Borghese e come ha ospitato, a partire dagli anni ’20 dello scorso secolo, il concorso ippico.Sul fronte gara, ci sarà, intanto, un monte premi più alto: 800 mila euro rispetto ai 600 dello scorso anno. Le gare clou saranno la Coppa delle Nazioni (25 maggio), il Gran Premio Roma e la categoria 6 barriere. Direttore di campo, sarà Uliano Vezzani, arrivato alla sua undicesima Piazza di Siena che vedrà la partecipazioni di cavalieri da Canada, Olanda, Svizzera, Francia e Germania. - (PRIMAPRESS)