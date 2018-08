Il Settebello batte la russia 11-1 negli Europei di pallanuoto a Barcellona

(PRIMAPRESS) - BARCELLONA - Era dal 2014 che il Settebello non scendeva in acqua in una semifinale. La Russia è stata travolta 11-1 dal team delle calottine azzurre agli europei spagnoli. Difficile per i russi violare la porta di Del Lungo per ben venti minuti. Una difesa impenetrabile: su 16 tiri ne sono stati parati 15. Le azioni veloci in attacco del capitano Figlioli con Molina e Gallo hanno fatto il resto regalando vero spettacolo. - (PRIMAPRESS)