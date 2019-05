Il Rolex Gran Premio di Piazza di Siena è andato all'israeliano Daniel Bluman in sella a Lariano Z

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Rolex Gran Premio Roma, disputatosi nell’87° concorso ippico di Piazza di Siena, suona per la prima volta l’inno israeliano anche se le origini del cavaliere sono colombiane. E’ Daniel Bluman, 29enne nato a Medellin, e poi diventato cittadino israeliano nel 2016 il vincitore del trofeo in sella a Ladriano Z, un baio di 11 anni, Bluman è stato uno dei tre cavalieri capaci di compiere un “netto” tanto nel severo percorso-base (soltanto in cinque senza errori) quanto nel decisivo barrage. Con il gran tempo di 39”47, unico sceso sotto i 40”, l’ha spuntata sull’irlandese Cian O’Connor, secondo con Irenice Horta in 40”64, e sul belga Olivier Philippaerts, terzo con H&M Extra in 41”73. Due azzurri a ridosso dei migliori: Giulia Martinengo Marquet, quinta con Elzas, con un errore nel percorso base, e Luca Marziani, sesto con Tokyo du Soleil, che ha commesso errore sul penultimo salto del barrage. Tutto il percorso base è stato disputato sotto una pioggia battente che però non è riuscita a rovinare il manto erboso, rimasto in perfette condizioni. Il vincitore Bluman è stato premiato da Marco Di Paola, presidente FISE, e da Gian Riccardo Marini, presidente di Rolex Italia. Al vincitore è andata inoltre la Lupa Capitolina consegnata dall'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale Luca Monturi. - (PRIMAPRESS)