Il ritorno a casa dell'italiana Dorotea Wierer con la Coppa del Mondo di Biathlon

(PRIMAPRESS) - OSLO - L’atleta italiana di Biathlon, Dorothea Wierer ha vinto la Coppa del Mondo. Ed è la prima volta che la prestigiosa sfera di cristallo viene conquistato dall’Italia.

Una stagione d’oro quella della bolzanina di Rasun-Anterselva cresciuta in un paesino di tremila anime ma dove da anni si tiene una delle tappe della Coppa del Mondo di Biathlon che ne ha influenzato il suo percorso agonistico.

A Ostersund la Wierer ha avuto la meglio sulla brava connazionale Lisa Vittozzi e la slovacca Kuzmina, che erano le inseguitrici nella classifica generale. Nell’ultima prova le due inseguitrici sbagliano al primo poligono, la Wierer non fallisce. Ma i tre giri di penalità per la Wierer dopo la seconda serie sembravano aver riaperto i giochi. Invece l’azzurra, 158 cm di nitroglicerina, è volata via leggera sugli sci, specialità della casa, gestendo risultato e rivali, tanto che al traguardo della gara vinta dalla svedese Oberg le è bastato un 12esimo posto dietro la Vittozzi per avere la certezza aritmetica dell’impresa. «Mai avrei immaginato, quando ho cominciato a praticare il biathlon per stare insieme ai miei compagni di scuola, che un giorno avrei vinto la sfera di cristallo”. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha creato le giuste premesse per guardare al Mondiale di casa, nel 2020 ad Anterselva con lo sguardo da campioni. - (PRIMAPRESS)