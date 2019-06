Il Pink Padel Roma vince a Ravenna la finale del Campionato nazionale amatoriale contro il Tennis Club Riccione (4-0)

(PRIMAPRESS) - RAVENNA - La finale del Campionato Nazionale amatoriale MSP di Padel nella sue giorni di Ravenna, ha visto la supremazia del Pink Padel di Roma che ha avuto la meglio sul Tennis Club Riccione per 4 a 0.

Il capitano della squadra capitolina, Alessandro Caso ha trascinato i suoi in una gara -spettacolo vincendo tutti i set a disposizione nei quarti nelle semifinali ed in finale sempre per 4 a 0.

Premiati come migliori giocatori Nazionali amatoriali MSP - British School, Alessandro Caso (maschile) e Daniela Piangiarelli (femminile).

Il Pink Padel di Roma ora avrà accesso alla Supercoppa Europea organizzata in collaborazione con il premio delle Capitali Europee dello Sport ACES Europe. - (PRIMAPRESS)