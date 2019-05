Il Palermo accusato di "falso in bilancio" sarà retrocesso in Lega Pro

(PRIMAPRESS) - PALERMO - La reazione del direttore sportivo del Palermo, Rino Foschi è di rabbia per la notizia della sentenza del Tribunale Federale di retrocessione d’ufficio in Lega Pro; poi la decisione della Lega di B di cancellare i playout considerando i rosanero la quarta formazione retrocessa dopo Foggia, Padova e Carpi. Un vero e proprio cataclisma che si è abbattuta sulla squadra siciliana per l'accusa di falso in bilancio. - (PRIMAPRESS)