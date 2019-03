Il Grand Trail di Aces Italia e Allenarsi per il Futuro nelle città virtuose dello sport

Mike Maric di Allenarsi per il Futuro

(PRIMAPRESS) - MILANO – La prima edizione del Grand Motor Trail ACES Italia 2019 e Allenarsi per il Futuro, il progetto di Bosch e Randstad, per l’orientamento e la formazione dei giovani nelle scuole, è pronto a prendere il via per un giro lungo lo Stivale di 1.600 km, da Oristano a Livigno, che, dal 2 al 13 aprile, farà tappa in 8 città che hanno ricevuto il riconoscimento di “Città, Comuni e Comunità italiane dello Sport 2019”, con cui ACES EUROPE valorizza, ogni anno, le realtà territoriali che hanno investito e creduto nelle politiche sportive.

“Allenarsi per il Futuro e ACES Italia sono unite da questa iniziativa itinerante con la volontà di promuovere le attività a supporto dell’occupazione giovanile nelle Città, Comuni e Comunità italiane impegnate a favorire attraverso la pratica dello sport la crescita sociale del proprio territorio e il miglioramento dello stile di vita dei cittadini” ha dichiarato Roberto Zecchino, Direttore Risorse Umane e Organizzazione Robert Bosch Sud Europa.

Il Grand Motor Trail sarà compiuto a bordo di una SportCar Competition d'epoca. Accanto ai driver, si alterneranno per ogni tappa gli atleti olimpionici e nazionali testimonial di Allenarsi per il Futuro. A loro sarà affidato il compito di dare il via alle iniziative nelle città e agli appuntamenti con gli studenti del territorio. L’incontro sarà l’occasione di trasmettere, attraverso la metafora dello sport, i valori quali: passione, impegno, responsabilità e soprattutto allenamento mentale per superare le sfide della vita.

Ad ogni tappa del Grand Motor Trail ACES 2019, gli atleti di Allenarsi per il Futuro si passeranno il testimone. I “tedofori” saranno: Mike Maric - campione del mondo di apnea, Daniela Masseroni - olimpionica di ginnastica, Gian Maria Gabbiani - pilota di velocità, Claudio Chiappucci - campione di ciclismo su strada, Maurizio Ganz - ex campione di calcio e Marco Confortola - l’alpinista che ha scalato tutte le vette degli 8.000 metri. - (PRIMAPRESS)