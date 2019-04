Il Grand Motor Trail Aces Italia arriva a Vercelli con Claudio Chiappucci. Lunedì quarta tappa verso Mantova

(PRIMAPRESS) - VERCELLI - La Caterham Super Seven e i due Suv “tender” del partner Hertz, impegnati nel Grand Motor Trail di ACES Italia 2019, dopo le tappe di Oristano, Chianciano Terme e Vallebona (Arco del Benesssere), hanno raggiunto Vercelli dove lunedì 8 aprile sarà consegnata la bandiera di Città dello Sport di ACES per il 2019. Dopo Mike Maric, Moreno Torricelli e Maurizio Ganz, sarà il “Diablo”, l’ex ciclista Claudio Chiappucci, l’atleta testimonial del progetto di inserimento nel mercato del lavoro di Allenarsi per il futuro di Bosch e Randstad che in collaborazione con Aces sta incontrando le scolaresche di città, comuni e comunità dello sport designate nel 2019.

Ieri a dare lo start alla terza tappa del tour, erano stati il Vice-Presidente della Regione Liguria, Sonia Viale e Maurizio Ganz, l’ex calciatore di Inter e Milan.

Il programma nella città piemontese parte alle ore 9 con l’incontro di Chiappucci nelle scuole superiori mentre a Piazza Cavour sarà allestito l’arco per lo start&go delle vetture del Grand Motor Trail ACES. Alle 12 si terrà la conferenza stampa con il sindaco Maura Forte che al termine dell’incontro sventolerà la bandiera a scacchi per la partenza della quarta tappa dell’equipaggio delle auto del Grand Motor Trail che farà tappa a Mantova. - (PRIMAPRESS)