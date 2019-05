Il Giro d'Italia dell'olandese Tom Dumoulin si è fermato a Frascati per una caduta. La gara perde uno dei suoi protagonisti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Giro d’Italia di Tom Dumoulin termina oggi. L’olandese, caduto ieri nel finale della Orbetello-Frascati, era arrivato lentamente al traguardo a più di 4 minuti dal vincitore di giornata Carapaz. Il corridore del Team Sunweb è salito sull’ammiraglia pochi chilometri dopo il via della quinta tappa, da Frascati a Terracina, ponendo fine alla sua partecipazione alla corsa rosa, in cui era stato vincitore nel 2017 e secondo classificato nel 2018. Decisivo il forte dolore provato al ginocchio sinistro, che aveva subito un profondo taglio nel suo contatto con l’asfalto in prossimità di una rotonda. Gli esami di ieri pomeriggio avevano escluso fratture, ma Dumoulin sentiva troppo dolore nel pedalare e non riusciva a spingere. Probabilmente le condizioni meteo odierne, con una pioggia battente che sta accompagnando il plotone fin dal via, hanno influito sulla scelta. La gara di ciclismo più amata d’Italia perde uno dei suoi protagonisti. - (PRIMAPRESS)