Il Galles si aggiudica un posto alla semifinale della Rugby World Cup battendo di un soffio la Francia (20-19)

(PRIMAPRESS) - GIAPPONE) - Il Galles ha battuto la Francia 20-19 sul filo di lana ed una partita non brillante per i Dragoni almeno per la prima parte che ha visto i Bleus più efficaci. Ma poi il colpo di scena, la rimonta voluta e cercata con caparbietà ed il Galles è riuscito ad aggiudicarsi un posto alla semifinale della Rugby World Cup 2019. I Dragoni sono riusciti a trovare la meta del sorpasso solo al 75′ con Moriarty. Ed è bastato per vincere. - (PRIMAPRESS)