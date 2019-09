Il Deutsche Tourenwagen Master (DTM) sbarcherà sul circuito di Monza nel 2020

(PRIMAPRESS) - MONZA - Il Deutsche Tourenwagen Masters, il Campionato Tedesco Turismo DTM, è una gara automobilistica per vetture turismo organizzata in Germania ma con gare disputate in tutta Europa e in Italia sarà ospitata dal circuito di Monza nel 2020. L’accordo è stato raggiunto con la serie tedesca DTM per ospitare un weekend di gara l'anno prossimo nel Tempio della Velocità.

Le caratteristiche del circuito renderanno la gara monzese una sfida unica per piloti e costruttori del DTM, con velocità massime che dovrebbero essere le più alte di tutta la stagione, superando i 295 km/h (183 mph). Monza sarà anche la pista in cui i piloti dovranno spingere sull’acceleratore per più tempo in ogni giro, rispetto a qualsiasi altro circuito nel calendario 2020 del DTM.

“Per tutti gli appassionati di motorsport, Monza è leggendaria - afferma Gerhard Berger, Presidente di ITR - Le caratteristiche del circuito assicureranno scontri ruota a ruota ad alte velocità e buone opportunità di sorpasso”. Monza è il quarto autodromo italiano ad ospitare una gara di DTM e in questo accordo c’è tutta la soddisfazione del Direttore Generale del Monza Eni Circuit. La serie ha corso tra il 1994 e il 1996 e dal 2007 al 2008 al Mugello. Nel 2003, 2004 e 2010 è stata ospitata all’Adria Raceway e infine, nel 2018 e 2019, è stata accolta dal Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il calendario di garà sarà comunicato ad ottobre.

“Per le nostre tre case automobilistiche chiave - Aston Martin, Audi e BMW - l'Italia è un mercato di enorme importanza afferma Achim Kostron, Managing Director di ITR - e siamo grati a Misano per essere stato, negli ultimi due anni, un partner fantastico per il ritorno del DTM in Italia. Per il nostro prossimo passo, vogliamo aumentare ulteriormente la notorietà del DTM in Italia; gareggiare nel circuito più famoso del paese, vicino all'area metropolitana milanese, ci aiuterà a raggiungere l’obiettivo”. - (PRIMAPRESS)