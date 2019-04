Motor Trail ACES: da Mantova a Sesto Calende, il testimone passa da Gabbiani alla ginnasta Daniela Masseroni

Gian Maria Gabbiani allo start di Mantova

(PRIMAPRESS) - MANTOVA - E’ stato il pilota Gian Maria Gabbiani, testimonial del progetto di alternanza scuola-lavoro promosso da Bosch e Randstad, a sedersi al volante della “storica” Catheram Super Seven nella quinta tappa del Grand Motor Trail ACES 2019 che è partito da Mantova per dirigersi verso Sesto Calende. Il tour nelle città, comuni e comunità europeo dello sport nominate da ACES nel 2019 si avvia a concludere la sua ultima tappa a Livigno dopo aver percorso oltre 1600 chilometri.

La “blu car” del tour ACES che da più di una settimana gira per l’Italia delle città virtuose dello sport “sociale” ha lasciato piazza Sorbello a Mantova dopo lo start dato dall’assessore Paola Nobis.

In serata la Caterham e le “official car supplier” di Hertz sono giunte nella varesina Sesto Calende dove domani il testimone di Gabbiani passerà alla ginnasta olimpionica Daniela Masseroni che incontrerà gli studenti dell’Istituto per lo Sport Carlo Alberto dalla Chiesa. - (PRIMAPRESS)