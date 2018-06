GP d'Italia al Mugello con Valentino Rossi in pole position e con un record da difendere

(PRIMAPRESS) - SCARPERIA E SAN PIERO (FIRENZE) - Il giro da record per Valentino Rossi di ieri al circuito del Mugello, farà partire il pilota della Yamaha in pole position al GP d’Italia indossando ancora il casco tricolore che ieri ha voluto esibire in omaggio della Festa della Repubblica. La gara partirà alle 14 di oggi e vedremo se Vale riuscirà a ripetere il record della pista che precedentemente era di Andrea Iannone. Per il doctor è la 65ma pole della carriera. - (PRIMAPRESS)