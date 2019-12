Globe Soccer Awards 2019 di Dubai: Cristiano Ronaldo conquista per la quarta volta il riconoscimento

(PRIMAPRESS) - DUBAI - Il Globe Soccer Awards 2019, arrivato alla sua undicesima edizione ha visto premiare i migliori giocatori al mondo al Medinat Jumeirah di Dubai. E Cristiano Ronaldo si è aggiudicato il quarto premio consecutivo del prestigioso riconoscimento. Sette erano i candidati in lizza per il titolo di Best Men’s Player of the Years: Alisson Becker, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Sadio Mané e Virgil van Dijk.

"Dedico il premio alla mia famiglia, ai miei compagni di squadra della Juventus e alla mia famiglia. Ringrazio Dubai, ci vengo ogni anno e adoro questo posto. Voglio ringraziare anche chi ha votato per me. Spero di essere qui l'anno prossimo. Felice anno nuovo a tutti”, cosi il campione ha detto ai microfoni del Medinat. Mentre per l’omologo premio ma al femminile la sfida era tra Lucy Bronze, Marta Vieira da Silva, Ada Hegerberg, Amandine Henry, Alex Morgan, Sari van Veenendaal e Megan Rapinoe. Il riconoscimento per i migliori coach è andato all’allenatore tedesco del Liverpool, Jurgen Klopp che è stato scelto dalla rosa composta da Massimiliano Allegri, Fernando Santos, Djamal Belmadi ed Eric ten Hag.In giuria oltre ai membri stranieri anche gli italiani Fabio Capello, Antonio Conte, Adriano Galliani ed Eric Abidal. - (PRIMAPRESS)