Festa grande in casa bianconera con il 35esimo scudetto della storia

(PRIMAPRESS) - TORINO - Questa sera è festa grande in casa bianconera che festeggia il suo ottavo scudetto consecutivo ed il 35esimo nella storia della squadra torinese. In testa alla classifica sin dall’inizio del campionato la Juventus è riuscita anche a dominare Piazza Affari con una performance in Borsa pari al +52%.

La squadra di Allegri ha ottenuto questo successo con diverse giornate di anticipo grazie ad un passo nettamente superiore tanto da decretarne il successo già a fine Aprile. L’unica squadra che avrebbe potuto dargli filo da torcere sarebbe stato il Napoli ma che non ha avuto la stessa tenuta dello scorso campionato.

E’ inutile fare ora un pagellino con i voti della stagione all’undici bianconero perché tutti, a diverso titolo, hanno fatto la loro parte: da Cristiano Ronaldo al neo capitano Chiellini che ha disputato una delle sue stagioni migliori, passando per i nuovi arrivi come Emre Can e Cancelo, o Szczesny che ha sostituito Buffon, anche se, a dirla tutta, ci si aspettava qualcosa in più da Dybala e Douglas. - (PRIMAPRESS)