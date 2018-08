Federica Pellegrini entra nella semifinale dei 100 metri stile libero

(PRIMAPRESS) - GLASGOW - Federica Pellegrini in semifinale nei 100 metri stile libero, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza in finale negli 800 metri. Queste le principali soddisfazioni azzurre nella mattinata di gare agli europei di nuoto di Glasgow. Ma non solo perché Fabio Scozzoli e Alessandro Pinzuti centrano l'accesso alle semifinali dei 50 metri rana, Ilaria Cusinato approda in semifinale nei 200 misti e Luca Mencarini e Matteo Restivo sono in semifinale nei 200 dorso. - (PRIMAPRESS)