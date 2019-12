Federica Pellegrini è argento nei 200 stile libero dietro la britannica Anderson

(PRIMAPRESS) - GLASGOW - A Federica Pellegrini non è riuscito il colpo della medaglia d’oro nei 200 stile libero ma ha indossato quella d’argento solo perché beffata dal sorpasso della britannica Anderson negli ultimi 25 metri mentre teneva d’occhio una delle sue storiche rivali, l'olandese Heemskerk. Anderson oro in 1'52"77, argento per l'azzurra in 1'52"88, quindi Heemskerk bronzo (1'53"35). "Non avevo proprio visto Anderson - confessa a fine gara Federica Pellegrini - perché una volta superata Femke non riuscivo a vedere fin lì, a lei di sicuro ha fatto comodo essere lontana. Ottava piazza per l'altra azzurra, Margherita Panziera (1'55"49). - (PRIMAPRESS)