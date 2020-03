Federica Brignone vince la Coppa del Mondo di combinata de La Tuile con lo zampino del meteo

(PRIMAPRESS) - LA THUILE - Federica Brignone vince la coppa del mondo di combinata. A darle una mano è il meteo con una nevicata che ha fatto annullare l’ultima gara. Federica si era appena svegliata alle sette, quando incrociando l'allenatore di una sua avversaria, la ceca Ester Ledecka, ha ricevuto i complimenti. "L'ho guardato male, come dire 'che sta dicendo questo?'. Mi ha spiegato che la gara era stata annullata, tutte le compagne mi hanno abbracciato e mi sono commossa. Certo, avrei voluto gareggiare, sopratutto qui in Val d'Aosta, visto come sto sciando quest'anno. Ogni gara può essere un podio, una vittoria. - (PRIMAPRESS)