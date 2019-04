Fabio Fognini vince il Masters di Montecarlo battendo il serbo Lajovic (6-3, 6-4)

(PRIMAPRESS) - MONTECARLO - Fabio Fognini ha compiuto un’impresa storica. Per la prima volta un tennista italiano vince un torneo Masters 1000 da quando è stata introdotta la categoria nel 1990. In finale, sul campo del Principato ha battuto 6-3 6-4 in un’ora e 38 minuti il serbo Dusan Lajovic, numero 48 del mondo, che era approdato a un match per il titolo per la prima volta. Fognini conquista ovviamente la più importante delle sue 9 corone in carriera, diventa il quarto azzurro a imporsi dopo Balbi di Robecco nel 1922, Giovanni Palmieri nel 1935 e Nicola Pietrangeli nel 1961, 1967 e 1968. L’ultimo a giocare una finale era stato invece Corrado Barazzutti nel 1977 e oggi segue l’atleta ligure. Ore è numero 12 del mondo, il miglior piazzamento in carriera e a soli 245 punti dalla top ten. - (PRIMAPRESS)